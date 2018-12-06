Посольство США привітало Україну з прийняттям закону по розмінуванню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посольство США в Києві на свій сторінці у Twitter привітав Україну з прийняття Закону "Про протимінну діяльність". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Посольства США у Twitter.
"Вітаємо прийнятий сьогодні Верховну Раду Закон "Про протимінну діяльність"! Цей крок рятуватиме життя! Всі громадяни України отримають пряму користь від скоординованого гуманітарного розмінування, просвітницької роботи щодо мінної небезпеки та надання допомоги постраждалим", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №9080-1 "Про протимінну діяльність в Україні".
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