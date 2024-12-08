Посольство США предупредило о угрозе новых атак рф в Украине
Киев • УНН
Посольство США в Украине предупредило об увеличении угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на гражданскую инфраструктуру. Американским гражданам было рекомендовано следить за сигналами воздушной тревоги и искать укрытие.
Посольство США в Украине в воскресенье, 8 декабря, предупредило об усилении угроз от российских ракет и дронов и призвало граждан Соединенных Штатов в случае воздушной тревоги находиться в укрытиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства.
В связи с усилением угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины, Посольство США в Киеве призывает граждан США к повышенной осторожности. Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро выполнять инструкции и искать укрытие во время воздушной тревоги
В посольстве США дали рекомендации того, что нужно сделать:
- Определите места укрытия заранее до объявления воздушной тревоги.
- Загрузите на свой мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, например, Air Alert или Alarm Map.
- Немедленно найдите укрытие, если объявлена воздушная тревога.
- Следите за новостями в местных СМИ.
- Храните запасы воды, еды и медикаментов.
- Следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб экстренного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
- Ознакомьтесь с тем, что Государственный департамент может и не может делать в кризисных ситуациях.
Контекст
В посольстве США в Киеве неоднократно сообщали о возможной мощной воздушной атаке, в частности, 20 ноября. Однако в тот день российские войска не нанесли массированного удара по Украине.