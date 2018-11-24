Посольство России в Великобритании не нашло ничего нового в фильме ВВС о Солсбери

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Посольство России в Лондоне не увидел в фильме ВВС о Солсбери новых сведений об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Российские дипломаты отметили, что автор фильма Джейн Корбин “пыталась представить максимально взвешенную картину” насколько это возможно “в условиях контроля спецслужб”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление посольства России в Великобритании.