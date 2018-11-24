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Посольство России в Великобритании не нашло ничего нового в фильме ВВС о Солсбери

Киев  •  УНН

 • 10476 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Посольство России в Лондоне не увидел в фильме ВВС о Солсбери новых сведений об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Российские дипломаты отметили, что автор фильма Джейн Корбин “пыталась представить максимально взвешенную картину” насколько это возможно “в условиях контроля спецслужб”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление посольства России в Великобритании.

“Однако эта попытка лишь дополнительно высвечивает зоны, тщательно цензурируемые властями. Так, на фоне многочисленных интервью, в том числе с родственниками Сергея и Юлии Скрипалей в Ярославле и с химиком В.Мирзаяновым в США, бросается в глаза отсутствие в кадре самих Скрипалей, равно как и какой-либо информации об их местонахождении, состоянии здоровья и статусе”, — уверены в дипломатической миссии РФ в Великобритании.

В заявлении отмечается, что попытка журналистов восстановить “хронологию событий 4 марта разбивается о явное нежелание следствия делиться со СМИ информацией”, в связи с чем “в фильме много нестыковок”.

В посольстве также обратили внимание на то, что фильм вышел одновременно с публикацией представленных в нем видеозаписей от имени полиции, что, по мнению российских дипломатов, может свидетельствовать о координации действий ВВС с правоохранительными органами.

“Одним словом, вместо реальных фактов нам вновь предлагаются разного рода инсинуации и размышления. Тем самым в обществе поддерживается на плаву тема „ответственности России“ без предъявления каких-либо доказательств. На протяжении всего фильма зрителю навязывается мысль о том, что Россия имела мотив „убрать“ Скрипаля”, — уверены в диппредставительстве.

Сотрудники посольства сожалеют, что “в фильме не нашлось места для изложения российской точки зрения”. Дипломаты утверждают, что заявления об отказе от комментариев, озвученные авторами фильма, ложные.

“К нам никто не обращался. В случае обращения мы бы подробно изложили наши претензии к арогантности поведения британской стороны, активному нежеланию ответить на поставленные нами неудобные вопросы”, — заверили в посольстве.

Как сообщал УНН, Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, обратившись к представителям общественности с просьбой об оказании помощи в проведении дальнейшего расследования.

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