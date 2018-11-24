Посольство Росії в Великій Британії не знайшло нічого нового у фільмі BBC про Солсбері

“Однак ця спроба лише додатково висвічує зони, що ретельно підпадають під цензуру владою. Так, на тлі численних інтерв’ю, в тому числі з родичами Сергія та Юлії Скрипаль в Ярославлі та з хіміком В. Мірзаяновим у США, кидається в очі відсутність в кадрі самих Скрипалів, так само як і будь-якої інформації про їх місцезнаходження, стан здоров’я та статус”, — впевнені в дипломатичній місії РФ в Великій Британії.

У заяві наголошується, що спроба журналістів відновити “хронологію подій 4 березня розбивається об явне небажання слідства ділитися зі ЗМІ інформацією”, в зв’язку з чим “у фільмі багато нестиковок”.

У посольстві також звернули увагу на те, що фільм вийшов одночасно з публікацією представлених в ньому відеозаписів від імені поліції, що, на думку російських дипломатів, може свідчити про координацію дій ВВС з правоохоронними органами.

“Одним словом, замість реальних фактів нам знову пропонуються різного роду інсинуації і роздуми. Тим самим в суспільстві підтримується на плаву тема „відповідальності Росії“ без пред’явлення будь-яких доказів. Протягом усього фільму глядачеві нав’язується думка про те, що Росія мала мотив „прибрати“ Скрипаля”, — впевнені в диппредставництві.

Співробітники посольства шкодують, що “в фільмі не знайшлося місця для викладу російської точки зору”. Дипломати стверджують, що заяви про відмову від коментарів, озвучені авторами фільму, неправдиві.

“До нас ніхто не звертався. У разі звернення ми б докладно виклали наші претензії до арогантності поведінки британської сторони, активному небажанню відповісти на поставлені нами незручні питання”, - запевнили в посольстві.

ЯК повідомляв УНН, Скотленд-Ярд опублікував нові відео з підозрюваними в причетності до інцидентів в Солсбері і Еймсбері, звернувшись до представників громадськості з проханням про надання допомоги в проведенні подальшого розслідування.