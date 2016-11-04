Посольства должны сделать пиар Украины за рубежом, чтобы иностранцы не боялись ехать на "Евровидение" - эксперт

"Если накануне Евровидения государственные институты сделают хороший пиар Украины за рубежом, то это будет способствовать тому, что в мире Украину будут воспринимать иначе", - отметил В.Царук.

Эксперт отметил, что иностранцы боятся ехать в Украину, а в частности в Киев, поскольку в стране происходят военные действия.

"В Киев не спешат ехать иностранцы из-за того, что они считают, что здесь опасно. Больше ездят во Львов или Одессу, Киев безусловно в стороне, несмотря на то, что здесь довольно много разных событий - фестивалей, спортивных мероприятий. Но видим туристов немного ", - отмечает В.Царук.

Также В.Царук пояснил, что привлечение туристов необходимо для того, чтобы средства, потраченные на проведение Евровидения, окупили себя.

"Сегодня задают много вопросов, через сколько окупятся средства, потраченные на Евровидение. Миллионы, которых не хватает в бюджете, тратятся на конкурс. Когда идет война, возможно бы, эти средства следовало бы потратить на вооружение или оплату наших бойцов, одновременно мы их тратим на этот конкурс. Поэтому этот вопрос очень острый. Поэтому от эффективности того, как Евровидение себя покажет на этом конкурсе, зависит насколько эффективно мы потратили средства, предусмотренные на Евровидение ", - добавил эксперт.