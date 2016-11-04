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Посольства мають зробити піар України за кордоном, щоб іноземці не боялись їхати на "Євробачення" - експерт

Посольства мають зробити піар України за кордоном, щоб іноземці не боялись їхати на "Євробачення" - експерт

Київ • УНН

 • 18215 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Посольства України в країнах Європи мають провести активну інформаційну кампанію напередодні проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" для того, щоб переконати іноземців в тому, що відвідувати Україну безпечно. Про це у коментарі УНН повідомив директор Центру туристичної інформації Володимир Царук.

 

“Якщо напередодні Євробачення державні інституції зроблять хороший піар України за кордоном, то це сприятиме тому, що у світі Україну сприйматимуть інакше”, — зазначив В.Царук.

Експерт зазначив, що іноземці бояться їхати до України, а зокрема до Києва, оскільки в країні відбуваються військові дії.

“У Київ не поспішають їхати іноземці через те, що вони вважають, що тут небезпечно. Більше їздять у Львів чи Одесу, Київ безумовно стоїть осторонь, не зважаючи на те, що тут досить таки багато різних подій — фестивалів, спортивних заходів. Але бачимо що туристів небагато”, — зазначає В.Царук.

Також В.Царук пояснив, що залучення туристів необхідне для того, щоб кошти, витрачені на проведення Євробачення, окупили себе.

“Сьогодні задають багато запитань, через скільки окупляться кошти, витрачені на Євробачення. Мільйони, яких не вистачає в бюджеті, витрачаються на конкурс. Коли йде війна, можливо б, ці кошти варто було б витратити на озброєння чи оплату наших бійців, водночас ми їх витрачаємо на цей конкурс. Тому це питання дуже гостре. Тому від ефективності того, як Євробачення себе покаже на цьому конкурсі, залежить наскільки ефективно ми витратили кошти, які передбачені на Євробачення”, — додав експерт.

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