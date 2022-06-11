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Посол: Япония отправит в Одессу системы для очистки воды

Посол: Япония отправит в Одессу системы для очистки воды

Киев • УНН

 • 100892 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Посольство Украины в Японии отправит в Одессу 33 портативных системы для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает УНН.

Цитата

“Искренняя благодарность мэрии Йокогамы, нашим людям в мэрии Йокогамы, депутатам от Йокогамы, бизнеса Йокогамы, японским чиновникам, которые откликнулись на нашу просьбу. В ближайшее время в Одессу отправится 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет”, — отметил он.

Напомним 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что вторжение россии в Украину заставило изменить взгляды многих стран на глобальную безопасность.

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