Посол: Японія відправить до Одеси системи для очищення води

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“Щира вдячність мерії Йокогами, нашим людям у мерії Йокогами, депутатам від Йокогами, бізнесу Йокогами, японським урядовцям, які відгукнулись на наше прохання. Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у випадку надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаївом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але на всяк випадок нехай буде”, — зазначив він.

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Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що вторгнення росії в Україну змусило змінити погляди багатьох країн на глобальну безпеку.