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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48583 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Посол: Японія відправить до Одеси системи для очищення води

Посол: Японія відправить до Одеси системи для очищення води

Київ • УНН

 • 100894 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Посольство України в Японії відправить до Одеси 33 портативних системи для очищення води у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський, інформує УНН.

Цитата

“Щира вдячність мерії Йокогами, нашим людям у мерії Йокогами, депутатам від Йокогами, бізнесу Йокогами, японським урядовцям, які відгукнулись на наше прохання. Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у випадку надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаївом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але на всяк випадок нехай буде”, — зазначив він.

Нагадаємо 

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що вторгнення росії в Україну змусило змінити погляди багатьох країн на глобальну безпеку.

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