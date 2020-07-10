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Посол Украины ответил на сомнения экс-канцлера Австрии относительно целесообразности продолжения санкций в отношении РФ

Посол Украины ответил на сомнения экс-канцлера Австрии относительно целесообразности продолжения санкций в отношении РФ

Киев  •  УНН

 • 15614 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Посол Украины в Австрии Александр Щерба прокомментировал высказывания бывшего австрийского канцлера Франца Враницки, который выразил сомнение в целесообразности продолжения санкций в отношении России и отметил, что аннексия Крыма и необъявленная война на Донбассе являются преступлениями, что должны наказываться. Об этом Щерба написал в своем Facebook, передает УНН.

Так, Щерба напомнил, что на прошлой неделе бывший австрийский канцлер Франц Враницки на страницах газеты Der Standard высказал сомнение в целесообразности продолжения санкций в отношении России.

"Санкции ЕС были введены после того, как в 2014 году Владимир Путин совершил первую аннексию в Европе со времен Второй мировой войны. С тех пор украинский полуостров Крым находится под оккупацией. Часть украинского Донбасса также находится под контролем России. И тем не менее, было бы неправильно говорить, что санкции не действуют. Санкции были одной из двух причин, почему Путин не решился на гораздо большее наступление. Второй причиной была готовность тысяч украинцев защищать свою страну. Иными словами, Украина оказывала военное сопротивление против агрессии, а ЕС - экономическое", - написал Щерба.

По его словам, санкции были чертой между добром и злом, которую провел Европейский Союз.

"Такие решения принимаются не по политическим или экономическим соображениям, а по соображениям порядочности и мужества", - отметил Щерба.

Он отметил, что такие решения не отменяют, потому что агрессор продолжает свою преступную политику, а порядочность вдруг стала не по карману.

"Аннексия Крыма и необъявленная война на Донбассе является преступлением. Преступления должны наказываться. Кто верит в то, что примирение является эффективным средством против политической вседозволенности, живет в опасной иллюзии. Политические казни оппонентов Путина в европейских столицах, кибератаки против Европы, допинговые скандалы в спорте свидетельствуют об одном: Москва считает, что живет в мире без правил. В мире, где экономические интересы всегда перевесят порядочность и мужество", - написал он.

Щерба отметил, что Франц Враницки войдет в историю как мужественный политик, который сделал большое дело: привел Австрию в ЕС и тем самым - к еще большему материальному благополучию.

"Однако напомню: тогда шла речь на только о благосостоянии, но и о ценностях. В частности, Европа хотела оставить в прошлом времена, когда империи по своему усмотрению перекраивали границы на континенте. Путин работает в обратном направлении. Он оживляет прошлое, возвращает Европу в реальность аннексий и скрытых войн. Неудивительно, что в Европе этого часто не видят - или делают вид, что не видят", - отметил Щерба.

Напомним, сотрудник Отдела по политическим вопросам и политике безопасности НАТО Флориан Энке отметил, что ослабление санкций против РФ без сдвигов в Украине подорвет авторитет Запада.

Украинские Национальные Новости

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