Експерт НАТО: ослаблення санкцій проти РФ без зрушень в Україні підірве авторитет Заходу

“На Заході лунають голоси, які ратують за новий прагматизм щодо Москви. Деякі закликають до цього, оскільки вони зацікавлені в поверненні до нормальних ділових стосунків з Росією. В інших викликають зрозумілу стурбованість фактори ризику, пов’язані з посиленням військової діяльності. Треті можуть вважати, що компроміси необхідні, тому що Росія потрібна для вирішення численних проблем і криз, з якими зіткнулася глобальна безпека”, - зазначає автор статті.

Він нагадав, що країни Заходу наклали на Москву санкції у відповідь на агресивні дії Росії проти України. У той же час, відзначає Енке, незважаючи на те, що санкції неодноразово продовжувалися, деякі сторони продовжують їх критикувати.

За його словами, є свідчення того, що санкції мали вплив. Окрім того, ці заходи — це необхідний засіб для того, щоб притягнути Кремль до відповідальності щодо виконання зобов’язань за мінськими угодами, від яких вона намагається ухилитися.

“Ослаблення санкцій за відсутності значних зрушень з боку Росії серйозно підірвало б авторитет Заходу. Замість того, щоб сприяти врегулюванню конфлікту, це лише створило б ризик подальшої дестабілізації України”, - вказує експерт.

Енке зазначає, що Росія послідовно не виконує “Мінськ”, тоді як Київ докладає важкі зусилля з виконання угод.

“Після подій в Україні і в інших точках ключем до нормалізації відносин між НАТО, Росією та Україною залишається недвозначне визнання Росією суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Ключ до врегулювання конфлікту на сході України — у руках Москви. Окрім цього, той факт, що Росія стала агресивно вести себе в інших точках світу і теж приступила до низки гібридних нападів на країни Заходу, залишає мало поля для будь-якої нормалізації відносин між НАТО і Росією. Щоб це сталося, необхідно чітка, конструктивна зміна в діях Росії, що свідчить про дотримання міжнародного права, міжнародних зобов’язань і обов’язків Росії. Очевидно, що це повинно початися зі зміни поведінки Росії щодо України”, - підкреслив автор статті.

Як повідомляв УНН, напередодні відбулася перша робоча зустріч віце-прем’єра Ольги Стефанішиної з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.



