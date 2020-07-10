Посол України відповів на сумніви ексканцлера Австрії щодо доцільності продовження санкцій щодо РФ

Так, Щерба нагадав, що минулого тижня колишній австрійський канцлер Франц Враніцкі на сторінках газети Der Standard висловив сумнів у доцільності продовження санкцій щодо Росії.

“Санкції ЄС були запроваджені після того, як у 2014 році Володимир Путін здійснив першу аннексію в Європі з часів Другої світової війни. З тих пір український півострів Крим знаходиться під окупацією. Частина українського Донбасу також знаходиться під контролем Росії. І тим не менше, було б неправильно казати, що санкції не діють. Санкції були одною з двох причин, чому Путін не наважився на набагато більший наступ. Другою причиною була готовність тисяч українців захищати свою країну. Іншими словами, Україна чинила військовий спротив проти агресії, а ЄС — економічний”, — написав Щерба.

За його словами, санкції були рискою між добром і злом, яку провів Європейський Союз. “Такі рішення приймаються не з політичних або економічних міркувань, а з міркувань порядності і мужності”, — зазначив Щерба.

Він наголосив, що такі рішення не скасовують, тому що агресор продовжує свою злочинну політику, а порядність раптом стала не по кишені.

“Анексія Криму і неоголошена війна на Донбасі є злочином. Злочини мають каратися. Хто вірить в те, що замирення є ефективним засобом проти політичної вседозволеності, живе в небезпечній ілюзії. Політичні страти опонентів Путіна у європейських столицях, кібератаки проти Європи, допінгові скандали у спорті засвідчують одне: Москва вважає, що живе у світі без правил. У світі, де економічні інтереси завжди переважать порядність і мужність”, — написав він.

Щерба відначив, що Франц Враніцкі увійде в історію як мужній політик, який зробив велику річ: привів Австрію в ЄС і тим самим — до ще більшого матеріального добробуту.

“Проте нагадаю: тоді йшлося на лише по добробут, але й про цінності. Зокрема, Європа хотіла залишити в минулому часи, коли імперії на свій розсуд перекроювали кордони на континенті. Путін працює у протилежному напрямку. Він оживляє минуле, повертає Європу в реальність анексій та прихованих війн. Дивно, що в Європі цього часто не бачать — або удають, що не бачать”, — наголосив Щерба.

Нагадаємо, співробітник Відділу з політичних питань і політики безпеки НАТО Флоріан Енке зазначив, що ослаблення санкцій проти РФ без зрушень в Україні підірве авторитет Заходу.