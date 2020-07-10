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Посол України відповів на сумніви ексканцлера Австрії щодо доцільності продовження санкцій щодо РФ

Посол України відповів на сумніви ексканцлера Австрії щодо доцільності продовження санкцій щодо РФ

Київ • УНН

 • 15618 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Посол України в Австрії Олександр Щерба прокоментував висловлювання колишнього австрійського канцлера Франца Враніцкі, який висловив сумнів у доцільності продовження санкцій щодо Росії та наголосив, що анексія Криму і неоголошена війна на Донбасі є злочинами, які мають каратися. Про це Щерба написав у своєму Facebook, передає УНН.

Так, Щерба нагадав, що минулого тижня колишній австрійський канцлер Франц Враніцкі на сторінках газети Der Standard висловив сумнів у доцільності продовження санкцій щодо Росії.

“Санкції ЄС були запроваджені після того, як у 2014 році Володимир Путін здійснив першу аннексію в Європі з часів Другої світової війни. З тих пір український півострів Крим знаходиться під окупацією. Частина українського Донбасу також знаходиться під контролем Росії. І тим не менше, було б неправильно казати, що санкції не діють. Санкції були одною з двох причин, чому Путін не наважився на набагато більший наступ. Другою причиною була готовність тисяч українців захищати свою країну. Іншими словами, Україна чинила військовий спротив проти агресії, а ЄС — економічний”, — написав Щерба.

За його словами, санкції були рискою між добром і злом, яку провів Європейський Союз. “Такі рішення приймаються не з політичних або економічних міркувань, а з міркувань порядності і мужності”, — зазначив Щерба.

Він наголосив, що такі рішення не скасовують, тому що агресор продовжує свою злочинну політику, а порядність раптом стала не по кишені.

“Анексія Криму і неоголошена війна на Донбасі є злочином. Злочини мають каратися. Хто вірить в те, що замирення є ефективним засобом проти політичної вседозволеності, живе в небезпечній ілюзії. Політичні страти опонентів Путіна у європейських столицях, кібератаки проти Європи, допінгові скандали у спорті засвідчують одне: Москва вважає, що живе у світі без правил. У світі, де економічні інтереси завжди переважать порядність і мужність”, — написав він.

Щерба відначив, що Франц Враніцкі увійде в історію як мужній політик, який зробив велику річ: привів Австрію в ЄС і тим самим — до ще більшого матеріального добробуту.

“Проте нагадаю: тоді йшлося на лише по добробут, але й про цінності. Зокрема, Європа хотіла залишити в минулому часи, коли імперії на свій розсуд перекроювали кордони на континенті. Путін працює у протилежному напрямку. Він оживляє минуле, повертає Європу в реальність анексій та прихованих війн. Дивно, що в Європі цього часто не бачать — або удають, що не бачать”, — наголосив Щерба.

Нагадаємо, співробітник Відділу з політичних питань і політики безпеки НАТО Флоріан Енке зазначив, що ослаблення санкцій проти РФ без зрушень в Україні підірве авторитет Заходу.

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