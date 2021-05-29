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Посол Украины не исключил изменения позиции ФРГ по "Северному потоку-2" после выборов осенью

Киев • УНН

 • 25046 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник не исключает, что позиция немецкого правительства по проекту газопровода "Северный поток-2" после федеральных выборов осенью может измениться. Об этом он заявил в интервью Berliner-Zeitung, передает УНН.

Посол Украины не исключил изменения позиции ФРГ по "Северному потоку-2" после выборов осенью

Цитата:

"Зеленые" четко дали понять, что они против "Северного потока-2". Они не могут уступить эту позицию, не потеряв доверие к себе. "Свободная демократическая партия" хочет мораторий на строительство. ХДС разделился по этому вопросу. Но противников становится все больше, и для нас "Северный поток-2" еще не закончен. Вполне возможно, что после выборов произойдет переосмысление", - отметил Мельник в обнародованном накануне интервью в ответ на вопрос, надеется ли на другую позицию федерального правительства по поводу "Северного потока-2" после федеральных выборов.

Добавим, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года.

Детали

Как отметил посол, этот вопрос также имеет важный аспект, учитывая политику безопасности: "трубопроводы в Украине создают положительную взаимозависимость между Россией, Украиной и Германией. Эта зависимость всегда имела стабилизирующий эффект. Потеря их может значительно увеличить риск нового вмешательства России".

Дополнение

Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря "Северный поток - 2" в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.

Перед этим экологи из Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в немецкой ИЭЗ до конца мая из-за перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.

Против строительства газопровода активно выступают США, Польша, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство в Берлине утверждает, что "Северный поток - 2" является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.

При этом 19 мая администрация Джо Байдена ввела и сразу прекратила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". Решение раскритиковал глава комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла "Северный поток-2" "плохой идеей" и примером "вредного влияния России", отметил Менендес.

25 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала учитывать интересы Украины в переговорах США и Германии по "Северному потоку-2". Также она сообщила, что Германия продолжит обсуждать с США вопросы реализации проекта и что Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

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