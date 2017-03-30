Посол Украины направил ноту в МИД ФРГ по визита в оккупированный Крыму местного политика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник направил в Министерство иностранных дел ФРГ ноту о незаконном визита к временно оккупированного Крыма местного немецкого политика. Об этом сам посол написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
Так, в комментарии немецкой газеты Osnabrücker сообщили, что Андрес Маурер (депутат городского парламента Квакенбрюка, Нижняя Саксония), уже дважды до этого бывал на оккупированном полуострове, снова отправился в Крым в составе группы евродепутатов по приглашению так называемого "правительства" полуострова.
Кроме того, он вместе с представителями "немецкой делегации" (в составе трех местных политиков и семи предпринимателей) в течение недели, с 24 марта по 30 марта включительно, по сообщению СМИ, "продвигает проекты молодежных обменов" между Германией и Крымом ".
Согласно украинскому законодательству немецком депутату грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.
Напомним, ранее сообщалось о делегацию "европейских и украинских политиков" , которая прибыла в оккупированный Крыму.
Впоследствии в СБУ сообщили, что украинский нет в членов делегации, посетившей Крым.
Прислал ноту протеста относительно незаконного визита в Крым