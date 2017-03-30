Посол України направив ноту в МЗС ФРН щодо візиту до окупованого Криму місцевого політика
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник направив у Міністерство закордонних справ ФРН ноту щодо незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму місцевого німецького політика. Про це сам посол написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Так, в коментарі німецької газети Osnabrücker повідомили, що Андрес Маурер (депутат міського парламенту Квакенбрюка, Нижня Саксонія), вже двічі до цього бував на окупованому півострові, знову вирушив до Криму в складі групи євродепутатів на запрошення так званого “уряду” півострова.
Крім того, він разом з представниками “німецької делегації” (у складі трьох місцевих політиків і семи підприємців) протягом тижня, з 24 березня до 30 березня включно, за повідомленням ЗМІ, “просуває проекти молодіжних обмінів” між Німеччиною та Кримом".
Згідно з українським законодавством німецькому депутату загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію “європейських та українських політиків”, яка прибула до окупованого Криму.
Згодом у СБУ повідомили, що українців немає серед членів делегації, яка відвідала Крим.
Надіслав ноту протесту щодо незаконного візиту в Крим