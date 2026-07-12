Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с дипломатической службы - СМИ
Киев • УНН
Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, президент Зеленский его удовлетворил. Нардеп Гончаренко сообщил о возможном подозрении от НАБУ и приезде Стефанишиной в Киев.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с дипломатической службы. Об этом сообщили украинские СМИ, передает УНН.
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По предварительным данным, Стефанишина подала соответствующее прошение по личным обстоятельствам на прошлой неделе. Президент Владимир Зеленский удовлетворил его.
В то же время, как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, Стефанишиной могут объявить подозрение со стороны НАБУ. Он добавил, что Стефанишина несколько дней назад приехала в Киев. Она была на встрече Зеленского с конгрессменом Майклом Макколом и сенатором Линдси Грэмом, который недавно скончался.
Также Гончаренко отметил, что Юлия Свириденко станет послом США.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на данный момент основным кандидатом на должность премьер-министра Украины является нынешний председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Также стало известно, что на следующей неделе планируется заседание фракции "Слуга народа", где будут рассматривать кадровые вопросы.