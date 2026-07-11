Посол Украины в Польше почтил память жертв Волынской трагедии в Варшаве
Киев • УНН
Василий Боднар возложил венок к памятнику жертвам в Волынском сквере. Украина выступает за установление исторической правды и продолжение эксгумационных работ.
В День памяти жертв Волынской трагедии посол Украины в Польше Василий Боднар возложил венок к памятнику жертвам в Волынском сквере в Варшаве. Об этом сообщило Посольство Украины в Республике Польша, пишет УНН.
Детали
В дипломатическом представительстве подчеркнули, что достойное почтение памяти каждой жертвы является общим долгом украинского и польского народов.
Также в посольстве отметили, что Украина выступает за установление полной исторической правды, продолжение поисковых и эксгумационных работ, а также за профессиональный диалог между историками двух стран.
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Достойное почтение памяти каждой жертвы является нашим общим долгом
В диппредставительстве подчеркнули, что, несмотря на сложные страницы общей истории, Украина и Польша имеют общее будущее. Именно поэтому, отметили в посольстве, важно вместе почтить память погибших, установить историческую правду и строить двусторонние отношения на основе взаимного уважения и доверия.
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