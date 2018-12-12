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Посол в сенате Франции назвал нападение РФ на украинских моряков преднамеренным

Киев • УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Посол Украины в Париже Олег Шамшур сегодня информирует членов сената Франции о ситуации в Украине и, в частности, относительно инцидентов в Керченском проливе, назвав российское нападение 25 ноября преднамеренным действием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу французского сената.

Посол в сенате Франции назвал нападение РФ на украинских моряков преднамеренным

"Информация посла Украины Шамшура относительно ситуации в Украине и, в частности, инцидентов в Керченском проливе", - сообщили в сенате страны в Twitter.

Как отмечается, Шамшур сообщил, что "с начале 2014 года ситуация в Украине продолжает определяться двумя факторами: борьба с агрессией России и проведение глубоких, болезненных, но необходимых реформ".

"Россия рассматривает Крым как своего рода "непотопляемый авианосец", - цитирует его пресс-служба французского сената.

Говоря о ситуации в Азовском море, посол также отметил, как отмечается, что "наши порты в Азовском море потерпели от 50 до 70% убытков относительно их коммерческой деятельности".

"У нас есть убедительные доказательства того, что нападение 25 ноября не было ошибкой или случайностью, а преднамеренными действиями", - цитирует Шамшура пресс-служба французского сената.

Напомним, Украина проинформировала членов ГА ООН о действиях России на Азове.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Nous avons des preuves solides que l'agression du 25 novembre n'était pas une erreur ni un accident mais une action délibérée." @Shamshur_O, ambassadeur d’#Ukraine#Sénat #DirectSénat #ComDéfenseSénat pic.twitter.com/rkTe3JfiH9

— Senat_direct (@Senat_Direct) 12 грудня 2018 р.

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