Посол у сенаті Франції назвав напад РФ на українських моряків навмисним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Посол України у Парижі Олег Шамшур сьогодні інформує членів сенату Франції про ситуацію в Україні і, зокрема, щодо інцидентів у Керченській протоці, назвавши російський напад 25 листопада навмисною дією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу французького сенату.
"Інформація посла України Шамшура щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо інцидентів у Керченській протоці", - повідомили у сенаті країни у Twitter.
Як зазначається, Шамшур повідомив, що "з початку 2014 року ситуація в Україні продовжує визначатися двома факторами: боротьба з агресією Росії і проведення глибоких, болючих, але необхідних реформ".
"Росія розглядає Крим як свого роду "непотоплюваний авіаносець", - цитує його прес-служба французького сенату.
Говорячи про ситуацію в Азовському морі, посол також зауважив, як зазначається, що "наші порти в Азовському морі зазнали від 50 до 70% збитків щодо їх комерційної діяльності".
"У нас є переконливі докази того, що напад 25 листопада не був помилкою або випадковістю, а навмисною дією", - цитує Шамшура прес-служба французького сенату.
Нагадаємо, Україна поінформувала членів ГА ООН про дії Росії на Азові.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
"Nous avons des preuves solides que l'agression du 25 novembre n'était pas une erreur ni un accident mais une action délibérée." @Shamshur_O, ambassadeur d’#Ukraine#Sénat #DirectSénat #ComDéfenseSénat pic.twitter.com/rkTe3JfiH9— Senat_direct (@Senat_Direct) 12 грудня 2018 р.