Посол США в ФРГ призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2"

Проект является “бесцеремонной попыткой российского правительства усилить удушения европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения”, — пишет Гренелл в авторской колонке для газеты Rheinische Post, опубликованной в четверг, 20 декабря.

В то же время российская сторона “продолжает свою кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины”, — добавил посол.

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Газопровод позволит России усилить влияние на Европу, утверждает дипломат. По его мнению, Москва направит полученные миллиарды евро на “дестабилизирующее внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения”, в котором “растет агрессивность”.

Как сообщал УНН, Европарламент призвал остановить строительство “Северного потока-2”, поскольку этот проект “усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, грозит внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС”. Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим “Северным потоком”. Работы планируется завершить в 2019 году.

Напомним, по словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, агрессия РФ в районе Азовского моря дает европейском сообществе шансы задержать реализацию российского газового проекта “Северный поток-2”.