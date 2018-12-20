Посол США в ФРН закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Проект є “бесцеремонною спробою російського уряду посилити удушення європейських союзників і партнерів в плані енергопостачання”, — пише Гренелл в авторській колонці для газети Rheinische Post, опублікованій в четвер, 20 грудня.
Водночас російська сторона “продовжує свою кампанію з підриву суверенітету і територіальної цілісності України”, — додав посол.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Берлін виступив проти виходу ФРН з “Північного потоку-2”
Газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу, стверджує дипломат. На його думку, Москва спрямує отримані мільярди євро на “дестабілізуючу зовнішню політику і підтримку на східному фланзі НАТО своєї поведінки”, в якому “зростає агресивність”.
Як повідомляв УНН, Європарламент закликав зупинити будівництво “Північного потоку-2”, оскільки цей проект “підсилює залежність Євросоюзу від поставок російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС, а також йде врозріз з енергетичною політикою ЄС”. Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим “Північним потоком”. Роботи планується завершити в 2019 році.
Нагадаємо, за словами голови МЗС Польщі Яцека Чапутовича, агресія РФ у районі Азовського моря дає європейській спільноті шанси затримати реалізацію російського газового проекту “Північний потік-2”.