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Берлін виступив проти виходу ФРН з "Північного потоку-2"

Берлін виступив проти виходу ФРН з "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вихід Німеччини з будівництва газопроводу "Північний потік-2" не зупинить проект, проте цей крок завдасть шкоди Україні. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, передає УНН з посиланням на DW.

"Берлін виступає за збереження газового транзиту через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2". Вихід з проекту означав би відмову від цієї політичної вимоги", - процитувало видання Мааса.

Як зазначає видання, раніше уповноважений уряду ФРН з міжгромадської співпраці з Росією Дірк Візе заявив, що оплата за транзит газу становить чверть доходів українського держбюджету.

Крім того, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що основна позиція Берліна щодо "Північного потоку-2" не змінилася. За його словами, газопровід є "підприємницьким проектом політичного масштабу", і Берліну важливо знати, як зберегти транзитну роль України в майбутньому.

При цьому видання нагадало, що 1 грудня Європарламент закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2", оскільки цей проект "підсилює залежність Євросоюзу від поставок російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС, а також йде врозріз з енергетичною політикою ЄС". Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Роботи планується завершити в 2019 році.

Нагадаємо, за словами голови МЗС Польщі Яцека Чапутовича, агресія РФ у районі Азовського моря дає європейській спільноті шанси затримати реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2".

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