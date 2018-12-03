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Берлин выступил против выхода ФРГ из "Северного потока-2"

Берлин выступил против выхода ФРГ из "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 15295 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Выход Германии из строительства газопровода "Северный поток-2" не остановит проект, однако этот шаг нанесет ущерб Украине. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает УНН со ссылкой на DW.

"Берлин выступает за сохранение газового транзита через Украину после завершения строительства "Северного потока-2". Выход из проекта означал бы отказ от этого политического требования", - процитировало издание Мааса.

Как отмечает издание, ранее уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе заявил, что оплата за транзит газа составляет четверть доходов украинского госбюджета.

Кроме того, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что основная позиция Берлина по "Северному потоку-2" не изменилась. По его словам, газопровод является "предпринимательским проектом политического масштаба", и Берлину важно знать, как сохранить транзитную роль Украины в будущем.

При этом издание напомнило, что 1 декабря Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2", поскольку этот проект "усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС". Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

Напомним, по словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, агрессия РФ в районе Азовского моря дает европейскому сообществу шансы задержать реализацию российского газового проекта "Северный поток-2".

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