Посол россии обвинил США в затягивании войны с Украиной

Детали

Все последние действия США прямо показывают, что Вашингтон не желает политического решения в Украине, заявил посол россии анатолий антонов.

"Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за затягивание недавнего конфликта", - добавил антонов.

По словам посла, решение США поставить боевые машины пехоты Bradley стало подтверждением того, что "Соединенные Штаты не собираются прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны учитывать возможные последствия столь опасного курса Вашингтона".

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Комментарии появились после того, как США и Германия объявили, что поставят Украине бронетранспортеры – первые боевые машины пехоты западной разработки, которые получит Киев.

Это объявление последовало за принятым ранее на этой неделе решением Франции о поставках разведывательных машин, именуемых «легкими танками».