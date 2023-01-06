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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21008 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Посол россии обвинил США в затягивании войны с Украиной

Киев • УНН

 • 1069030 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Посол россии в США обвинил Вашингтон в нежелании прекратить войну в Украине, начатую Москвой более 10 месяцев назад после заявления США о поставках Киеву бронетранспортеров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Посол россии обвинил США в затягивании войны с Украиной

Детали

Все последние действия США прямо показывают, что Вашингтон не желает политического решения в Украине, заявил посол россии анатолий антонов.

"Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за затягивание недавнего конфликта", - добавил антонов.

По словам посла, решение США поставить боевые машины пехоты Bradley стало подтверждением того, что "Соединенные Штаты не собираются прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны учитывать возможные последствия столь опасного курса Вашингтона".

Добавим

Комментарии появились после того, как США и Германия объявили, что поставят Украине бронетранспортеры – первые боевые машины пехоты западной разработки, которые получит Киев.

Это объявление последовало за принятым ранее на этой неделе решением Франции о поставках разведывательных машин, именуемых «легкими танками».

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