Посол россии обвинил США в затягивании войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Посол россии в США обвинил Вашингтон в нежелании прекратить войну в Украине, начатую Москвой более 10 месяцев назад после заявления США о поставках Киеву бронетранспортеров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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Все последние действия США прямо показывают, что Вашингтон не желает политического решения в Украине, заявил посол россии анатолий антонов.
"Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за затягивание недавнего конфликта", - добавил антонов.
По словам посла, решение США поставить боевые машины пехоты Bradley стало подтверждением того, что "Соединенные Штаты не собираются прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны учитывать возможные последствия столь опасного курса Вашингтона".
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Комментарии появились после того, как США и Германия объявили, что поставят Украине бронетранспортеры – первые боевые машины пехоты западной разработки, которые получит Киев.
Это объявление последовало за принятым ранее на этой неделе решением Франции о поставках разведывательных машин, именуемых «легкими танками».