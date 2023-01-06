Посол росії звинуватив США у затягуванні війни з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Посол росії в США звинуватив Вашингтон у небажанні припинити війну в Україні, розпочату Москвою понад 10 місяців тому після заяви США про постачання Києву бронетранспортерів, передає УНН з посиланням на ТАРС.
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Усі останні дії США прямо показують, що Вашингтон не бажає політичного рішення в Україні, заявив посол рф анатолій антонов.
"Ні у кого не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто відповідає за затягування недавнього конфлікту", - додав антонов.
За словами посла, рішення США поставити бойові машини піхоти Bradley стало підтвердженням того, що "Сполучені Штати не збираються прислухатися до неодноразових закликів російської сторони враховувати можливі наслідки такого небезпечного курсу Вашингтона".
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Коментарі з'явилися після того, як США та Німеччина оголосили, що поставлять Україні бронетранспортери – перші бойові машини піхоти західної розробки, які отримає Київ.
Це оголошення послідувало за ухваленим раніше цього тижня рішенням Франції про постачання розвідувальних машин, іменованих «легкими танками».