Посол Канады про избитого журналиста: монополию на насилие должна иметь только полиция

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. На акции в поддержку трансгендерных людей в Киеве, во время которой канадскому журналисту Майклу Колборну попали в лицо и разбили очки, нужна была лучшая подготовка со стороны полиции к возможности правоэкстремистских нападений. Такое мнение высказал посол Канады в Украине Роман Ващук в ходе блиц-интервью УНН.

"Здесь, я думаю, нужна была лучшая подготовка со стороны полиции к возможности правоэкстремистских нападений, чтобы это не произошло за счет тех людей, которые хотели выражать свою позицию. Но это все надо видеть в более широком контексте событий", - отметил Ващук.

По его словам, одновременно на прошлой неделе произошло много позитивных мер, таких как первое собрание ассоциации женщин правоохранительных органов, и также кампания "День белой ленты" против насилия над женщинами, которая состоялась сегодня.

"Конечно, один такой очень визуальный элемент привлекает к себе внимание, но я хотел бы также подчеркнуть целом ряде широкомасштабных позитивных изменений, которые одновременно происходят", - подчеркнул он.

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Отметим, 18 ноября в Киеве должен был состояться марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, однако он был сорван, поскольку на запланированном месте мероприятия собрались те, кто протестует против акции. Во время конфликта, возникшего на акции, канадского журналиста Майкла Колборн ударили по лицу.

"Состояние его - здесь не надо сильно драматизировать. Его ударили, но он не обращался за медицинской помощью. Мы предложили консульскую помощь, он ею на тот момент не воспользовался. Мы еще с ним поговорили, получили его видение дела, и также я разговаривал с киевской полицией", - рассказал Ващук.

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Посол считает есть, что такие меры, как марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, полиция Киева и других украинских городов должна готовиться заранее.

"Что мы видели, если речь идет, в частности, о (мероприятия в поддержку) сексуальных меньшинств когда полиция далеко вперед готовится и выставляет большой свой контингент, тогда события происходят более или менее спокойно, без проблем. Когда меньшие масштабы, нет этого периода и соответствующей подготовки как с одной стороны, так и с другой, тогда, к сожалению, правоэкстремистская стихия может задавать тон. Я считаю, что это неправильно. Исключительное право на насилие на улице, так сказать, монополию, должна иметь полиция. Это дефиниция сильного государства", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, две девушки пострадали от распыления газа во время конфликта возле станции метро "Университет" в Киеве, где должна была состояться акция в поддержку трансгендерных людей.

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