Посол Канади про побитого журналіста: монополію на насильство повинна мати лише поліція

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На акції в підтримку трансгендерних людей в Києві, під час якої канадському журналісту Майклу Колборну влучили в обличчя і розбили окуляри, потрібна була краща підготовка зі сторони поліції до можливості правоекстремістських нападів. Таку думку висловив посол Канади в Україні Роман Ващук в ході бліц-інтерв’ю  УНН.

"Тут, я думаю, потрібна була краща підготовка зі сторони поліції до можливості правоекстремістських нападів, щоб це не відбулось коштом тих людей, які хотіли висловлювати свою позицію. Але це все треба бачити в ширшому контексті подій", - зазначив Ващук.

За його словами, водночас минулого тижня відбулось багато позитивних заходів, таких як перші збори асоціації жінок правоохоронних органів, і також кампанія "День білої стрічки" проти насильства над жінками, яка відбулась сьогодні.

"Звичайно, один такий дуже візуальний елемент привертає до себе увагу, але я хотів би також наголосити на цілому ряді широкомасштабних позитивних змін, які одночасно відбуваються", - підкреслив він.

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Зазначимо, 18 листопада у Києві мав відбутися марш до Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей, однак він був зірваний, оскільки на запланованому місці заходу зібралися ті, хто протестує проти акції. Під час конфлікту, що виник на акції, канадського журналіста Майкла Колборна вдарили по обличчю.

"Стан його - тут не треба сильно драматизувати. Його вдарили, але він не звертався по медичну допомогу. Ми запропонували консульську допомогу, він нею на той момент не скористався. Ми ще з ним поговорили, отримали його бачення справи, і також я мав розмову з київською поліцією", - розповів Ващук.

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Посол вваж є, що до таких заходів, як марш до Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей, поліція Києва та інших українських міст має готуватись заздалегідь.

"Що ми бачили, якщо йдеться, зокрема, про (заходи на підтримку) сексуальних меншин: коли поліція далеко наперед готується і виставляє великий свій контингент, тоді події відбуваються більш-менш спокійно, без проблем. Коли менші масштаби, немає цього періоду і відповідної підготовки як з одної сторони, так і з іншої, тоді, на жаль, правоекстремістська стихія може задавати тон. Я вважаю, що це не правильно. Виключне право на насильство на вулиці, так би сказати, монополію, повинна мати поліція. Це є дефініція сильної держави", - наголосив дипломат.

Як повідомляв УНН, двоє дівчат постраждали від розпилення газу під час конфлікту біля станції метро "Університет" у Києві, де мала відбутися акція на підтримку трансгендерних людей.

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