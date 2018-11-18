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Поліція відкрила провадження через побиття канадського журналіста в Києві

Поліція відкрила провадження через побиття канадського журналіста в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" щодо побиття канадського журналіста Майкла Колборна. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Іноземець розповів, що проводив фотозйомку, коли у нього виник словесний конфлікт із двома чоловіками. У результаті один із них вдарив потерпілого в обличчя, а інший — застосував газовий балончик. Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася поблизу Володимирського собору.

Кримінальне провадження розпочате за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Пошуки правопорушників тривають.

Зазначимо, раніше посол Канади в Україні Роман Ващук засудив дії радикалів, які зірвали запланований на сьогодні в Києві марш в підтримку трансгендерів.

“Кримінальні та ненависні дії крайніх правих радикалів заслуговують на ефективну та переконливу реакцію поліції. Нацполіція України на попередніх подіях ЛГБТ показала, що може це зробити. Їм потрібно ще раз підтвердити відданість захисту ЗМІ та прав людини для всіх”, — написав Р.Ващук у Twitter.

Як повідомляв УНН, канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції в підтримку трансгендерних людей в Києві, під час конфлікту влучили в обличчя і розбили окуляри.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві мав відбутися марш до Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей, однак він був зірваний.

Раніше УНН повідомляв, що під час конфлікту двоє дівчат постраждали від розпилення газу.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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