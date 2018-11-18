Полиция открыла производство по избиению канадского журналиста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" после избиения канадского журналиста Майкла Колборна. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой — применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел возле Владимирского собора.
Уголовное производство начато по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.
Поиски правонарушителей продолжаются.
Отметим, ранее посол Канады в Украине Роман Ващук осудил действия радикалов, которые сорвали запланированный на сегодня в Киеве марш в поддержку трансгендеров.
“Уголовные и ненавистные действия крайне правых радикалов заслуживают эффективную и убедительную реакцию полиции. Нацполиция Украины на предыдущих событиях ЛГБТ показала, что может это сделать. Им нужно еще раз подтвердить приверженность защите СМИ и прав человека для всех”, — написал Р.Ващук в Twitter.
Как сообщал УНН, канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции в поддержку трансгендерных людей в Киеве, во время конфликта попали в лицо и разбили очки.
Напомним, 18 ноября в Киеве должен был состояться марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, однако он был сорван.
Ранее УНН сообщал, что во время конфликта две девушки пострадали от распыления газа.