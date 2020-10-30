Посол Франции посетил Чернобыльскую АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен 29 октября посетил Чернобыльскую АЭС и посетил новый конфайнмент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
“29 октября с официальным визитом Чернобыльскую АЭС посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине господин Этьен де Понсен и атташе по экономическим вопросам госпожа Матильда Аржаковски. Во время визита делегация встретилась с руководством Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения и ГСП „Чернобыльская АЭС“, а также посетила НБК”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Посол выразил огромное восхищение грандиозностью и масштабностью нового безопасного конфайнмента.
Напомним, в рамках проекта “Магниты Украины: Чернобыль” утвержден первый веломаршрут, который будет проходить по территории зоны отчуждения.