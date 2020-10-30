Посол Франції відвідав Чорнобильську АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 29 жовтня відвідав Чорнобильську АЕС та відвідав новий конфайнмент. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Державного агентства України з управління зоною відчуження.
“29 жовтня з офіційним візитом Чорнобильську АЕС відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пан Етьєн де Понсен та аташе з економічних питань пані Матільда Аржаковскі. Під час візиту делегація зустрілася з керівництвом Державного агентства України з управління зоною відчуження і ДСП „Чорнобильська АЕС“, а також відвідала НБК”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Посол висловив величезне захоплення грандіозністю і масштабністю нового безпечного конфайнмента.
Нагадаємо, у рамках проекту “Магніти України: Чорнобиль” затверджено перший веломаршрут, який проходитиме територією зони відчуження.