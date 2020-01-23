Услуга "Е-пенсия" в Украине вскоре будет полностью автоматизирована - Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине скоро будет полностью автоматизированная услуга "Е-пенсия". В Министерстве цифровой трансформации рассказали над какими изменениями сейчас работают. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Минцифры.
"Эффективному внедрению "Е-пенсии" мешают некоторые правовые коллизии, по которым органы до сих пор просят граждан донести документы и подтвердить факт их уникальности. Хорошие новости - очень скоро услуга "Е-пенсия" станет полностью автоматизированной и максимально удобной", - говорится в сообщении.
В Минцифры заявили, что работают над изменениями положения Пенсионного фонда, содержащие требования относительно личного представления информации.
"Обеспечим взаимодействие государственных реестров. Не нужно будет нести справку медико-социальной экспертной комиссии по инвалидности, ведь такие данные органы смогут получить по запросу у централизованного банка данных по проблемам инвалидности. Не нужно часами искать справки о льготах, потому что такая информация подтянется из соответствующего реестра", - сообщили в Минцифры.
Кроме того, предусматривается обеспечение возможности подачи заявления через онлайн-сервис "Действие", где будут все государственные услуги.
"Главная цель: сделать так, чтобы всю необходимую для назначения пенсии информацию искали не заявители, а государственные органы в тесном взаимодействии между собой", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести назначения пенсий с помощью мобильного приложения.