Послуга "Е-пенсія" в Україні незабаром буде повністю автоматизована – Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні скоро буде повністю автоматизована послуга "Е-пенсія". У Міністерстві цифрової трансформації розповіли над якими змінами наразі працюють. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Мінцифри.
"Ефективному впровадженню "Е-пенсії" заважають деякі правові колізії, через які органи досі просять громадян донести документи та підтвердити факт їхньої унікальності. Гарні новини – дуже скоро послуга "Е-пенсія" стане повністю автоматизованою та максимально зручною", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифрі заявили, що працюють над змінами положення Пенсійного фонду, які містять вимоги щодо особистого подання інформації.
"Забезпечимо взаємодію державних реєстрів. Непотрібно буде нести довідку медико-соціальної експертної комісії щодо інвалідності, адже такі дані органи зможуть отримати за запитом до централізованого банку даних з проблем інвалідності. Непотрібно годинами шукати довідки щодо пільг, бо така інформація підтягнеться з відповідного реєстру", - повідомили у Мінцифри.
Окрім того, передбачається забезпечення можливості подання заяви через онлайн-сервіс “Дія”, де будуть усі державні послуги.
"Головна ціль: зробити так, щоб усю необхідну для призначення пенсії інформацію шукали не заявники, а державні органи у тісній взаємодії між собою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця 2019 року запровадити призначення пенсій за допомогою мобільного додатку.