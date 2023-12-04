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Послы ЕС во вторник начнут обсуждать вопрос открытия переговоров с Украиной о членстве

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 16:50  •  15464 просмотра

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Послы ЕС будут обсуждать потенциальное членство Украины в ЕС, начиная с этого вторника, а 14-15 декабря состоится саммит, на котором будет принято решение.

Дипломатические представители 27 стран-членов ЕС встретятся во вторник, чтобы начать обсуждения о начале переговоров про членствео Украины в ЕС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов, передает УНН.

Детали

Встреча, которая состоится по данным издания, завтра во вторник 5 декабря, знаменует собой начало подготовки среди 27 к саммиту лидеров блока, что в свою очередь пройдет 14-15 декабря. Этот саммит должен оценить и утвердить решение о перспективах интеграции в ЕС Украины, Молдовы, Грузии, Боснии и других.

На завтрашнем заседании начнутся обсуждения проекта соглашения саммита лидеров. Дипломаты и официальные лица ЕС заявили, что первый проект, подготовленный для обсуждения, непременно изменится.

Отметим, что по данным Reuters в первоначальном проекте решение по Украине одобрительное. Там указано: "Европейский Совет решает начать переговоры о вступлении (в ЕС- ред.) с Украиной и Молдовой".

Дополнительно

По Грузии было сказано, что страна получит статус кандидата в ЕС "при условии", что Тбилиси выполнит поставленные условия.

Что касается Боснии, в первоначальном проекте говорилось, что блок "готов начать переговоры о вступлении в ЕС "как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".

Напомним

Ранее УНН писал, что в середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Отметим, что любое такое решение требует единогласия 27 членов блока. В то же время для Украины является потенциальным препятствием Венгрия. Ведь тамошний премьер-министр неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии в нынешнем виде. Дескать, Украине вместо переговоров о членстве целесообразнее дать соглашение о "стратегическом партнерстве" между Украиной и ЕС.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Посли ЄС у вівторок почнуть обговорювати питання відкриття переговорів з Україною про членство
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