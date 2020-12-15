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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 82524 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Послы Польши и Швеции проведут два дня на Донбассе: программа

Киев • УНН

 • 13223 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Послы Польши и Швеции в Украине, Бартош Цихоцки и Тобиас Тиберг, по приглашению вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова проведут на Донбассе два дня. Об этом УНН сообщили в Посольстве Республики Польша в Киеве.

Послы Польши и Швеции проведут два дня на Донбассе: программа

Как сообщили в посольстве, 15-16 декабря послы Польши и Швеции в Украине, Бартош Цихоцки и Тобиас Тиберг, по приглашению вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова находятся на Донбассе. Целью визита дипломатов является ознакомление с правительственной стратегией реинтеграции регионов охваченных конфликтом. Послы Цихоцки и Тиберг посетят крупнейших работодателей в Донецкой и Луганской областях, а также примут участие в открытии центра административных услуг в контрольном пункте "Новотроицкое" на линии соприкосновения.

Программа с участием вице-премьер-министра Резникова включает также встречи с главами Донецкой ОГА Павлом Кириленко и Луганской ОГА Сергеем Гайдаем.

"Путешествие в таком составе и его программа являются естественными, учитывая роль Польши и Швеции в развитии Восточного партнерства, а также будущее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Стокгольма в 2021 году и Варшавы в 2022 году", - отметил Цыхоцки.

Напомним, послы Вышеградской четверки посетили линию соприкосновения на Донбассе.

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