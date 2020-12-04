Посли Вишеградської четвірки сьогодні відвідали лінію зіткнення на Донбасі

“Посли V4 в Україні відвідали штаб-квартиру СММ ОБСЄ в Сєвєродонецьку, де дізнались про поточну безпековою ситуацію на лінії контакту”, — повідомили в посольстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посол Литви побував на адмінмежі з окупованим Кримом: відвідав КПВВ і поговорив із переселенцями

Крім того, за інформацією дипломатів, раніше сьогодні посли дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ “Золоте”.

Нагадаємо, раніше росли країн G7 за підсумками зустрічі закликали керівників фракцій Верховної Ради та голову ВР Дмитра Разумкова спільно з Офісом Президента терміново відновити антикорупційні положення, які були визнані неконституційними рішенням Конституційного суду України.

Зробити це потрібно до 16 грудня.