Посли Вишеградської четвірки сьогодні відвідали лінію зіткнення на Донбасі

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Посли Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини) в Україні відвідали штаб-квартиру СММ ОБСЄ в Сєвєродонецьку та КПВВ “Золоте” на лінії зіткнення. Про це інформує посольство Польщі в Україні у Twitter, передає УНН.

“Посли V4 в Україні відвідали штаб-квартиру СММ ОБСЄ в Сєвєродонецьку, де дізнались про поточну безпековою ситуацію на лінії контакту”, — повідомили в посольстві.

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Крім того, за інформацією дипломатів, раніше сьогодні посли дізналися про безпекову ситуацію, відвідавши КПВВ “Золоте”.

Нагадаємо, раніше росли країн G7 за підсумками зустрічі закликали керівників фракцій Верховної Ради та голову ВР Дмитра Разумкова спільно з Офісом Президента терміново відновити антикорупційні положення, які були визнані неконституційними рішенням Конституційного суду України.

Зробити це потрібно до 16 грудня.

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