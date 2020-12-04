Послы Вышеградской четверки сегодня посетили линию соприкосновения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Послы Вышеградской группы (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии) в Украине посетили штаб-квартиру СММ ОБСЕ в Северодонецке и КПВВ "Золотое" на линии соприкосновения. Об этом сообщает посольство Польши в Украине в Twitter, передает УНН.
"Послы V4 в Украине посетили штаб-квартиру СММ ОБСЕ в Северодонецке, где узнали о текущей ситуации безопасности на линии соприкосновения", - сообщили в посольстве.
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Кроме того, по информации дипломатов, ранее сегодня послы узнали о ситуации с безопасностью, посетив КПВВ "Золотое".
Напомним, ранее росли стран G7 по итогам встречи призвали руководителей фракций Верховной Рады и председателя ВР Дмитрия Разумкова совместно с Офисом Президента срочно восстановить антикоррупционные положения, которые были признаны неконституционными решением Конституционного суда Украины.
Сделать это нужно до 16 декабря.