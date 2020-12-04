Послы Вышеградской четверки сегодня посетили линию соприкосновения на Донбассе

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 31944 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 60528 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102948 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108471 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122344 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155086 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Послы Вышеградской четверки сегодня посетили линию соприкосновения на Донбассе

Послы Вышеградской четверки сегодня посетили линию соприкосновения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 12739 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Послы Вышеградской группы (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии) в Украине посетили штаб-квартиру СММ ОБСЕ в Северодонецке и КПВВ "Золотое" на линии соприкосновения. Об этом сообщает посольство Польши в Украине в Twitter, передает УНН.

"Послы V4 в Украине посетили штаб-квартиру СММ ОБСЕ в Северодонецке, где узнали о текущей ситуации безопасности на линии соприкосновения", - сообщили в посольстве.

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Кроме того, по информации дипломатов, ранее сегодня послы узнали о ситуации с безопасностью, посетив КПВВ "Золотое".

Напомним, ранее росли стран G7 по итогам встречи призвали руководителей фракций Верховной Рады и председателя ВР Дмитрия Разумкова совместно с Офисом Президента срочно восстановить антикоррупционные положения, которые были признаны неконституционными решением Конституционного суда Украины.

Сделать это нужно до 16 декабря.

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