Посол Литви побував на адмінмежі з окупованим Кримом: відвідав КПВВ і поговорив із переселенцями

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Постійний представник Глави держави в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич разом з Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом відвідали контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) “Каланчак” і “Чаплинка” на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та зустрілися із внутрішньо переміщеними особами з півострова, які нині мешкають на Херсонщині, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

“Кожен візит на адміністративну межу з тимчасово окупованою територією Криму для нас є особливим. КПВВ — це не тільки важливий стратегічний об’єкт, де здійснюється пропуск наших громадян, а й місце, де можна особисто поспілкуватися з тими, хто постійно проживає в Криму. Це місце, де кримчан зустрічає український прапор, і саме на КПВВ можна прослідкувати зміну державного підходу у турботі про власних громадян, які стали заручниками окупації”, — зауважив постійний представник Президента України в АР Крим.

За його словами, для України важливо, щоб міжнародні партнери, такі як Литва, Велика Британія, Канада, бачили реальну картину та наслідки тимчасової окупації Криму. Вже скоро постійним діалоговим майданчиком щодо деокупації півострова стане Кримська платформа.

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“Ці країни були серед перших, які відреагували на спробу анексії, послідовно підтримуючи Україну на міжнародній арені в боротьбі за деокупацію Криму. Для команди Представництва також важливо інформувати партнерів про поточну ситуацію, яка склалася в Криму з дотриманням прав людини і порушенням норм міжнародного права, переслідуванням представників української громади та корінного кримськотатарського народу окупаційними адміністраціями”, — наголосив Антон Кориневич.

Він зазначив, що іноземні дипломати приділяють надзвичайно велику увагу темі порушення прав людини Російською Федерацією та невиконання нею своїх зобов’язань щодо захисту цивільного населення на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Партнери України висловлюють готовність до спільних дій на міжнародній арені.

На запрошення Антона Кориневича в кінці вересня адмінмежу з Кримом відвідала Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, а на початку листопада — Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Раніше заступник міністра питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко повідомив, що Росія не дозволяє резидентам Криму - громадянам України, виїхати на материкову частину України аби придбати ліки, яких дійсно не вистачає на окупованому півострові.

Нагадаємо, Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

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