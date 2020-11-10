Україна готова розгорнути для кримчан шпиталі біля КПВВ

Заступник міністра питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко запевнив, такі дії держави-агресора — блокування в’їзду на територію Криму для міжнародних гуманітарних організацій — можуть призвести до значного погіршення епідеміологічної ситуації на території окупованого Криму. При цьому він наголосив, що Україна буде готова розгорнути спеціальні польові шпиталі біля КПВВ, гуманітарні табори.

Як повідомили у відомстві, опрацьовується варіант із залученням стаціонарних лікарень у Херсонській області.

За даними міністерства, через обмеження, запроваджені Російською Федерацією, кількість громадян, які перетинають КПВВ в обидва боки зменшилась до близько 700 на день.

Також Ігор Яременко нагадав, що громадяни, які виїжджають на материкову частину України мають встановити собі на смартфон додаток “Дія” та здати ПЛР-тест. Крім того, ті, хто не має постійного місця проживання на материку, мають можливість дочекатися результату тесту у спеціально облаштованих місцях у Херсонській області.

Раніше Ігор Яременко повідомив, що Росія не дозволяє резидентам Криму - громадянам України, виїхати на материкову частину України аби придбати ліки, яких дійсно не вистачає на окупованому півострові.

Нагадаємо, Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19.