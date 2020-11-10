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Украина готова развернуть для крымчан госпитали возле КПВВ

Украина готова развернуть для крымчан госпитали возле КПВВ

Киев  •  УНН

 • 13913 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина будет готова будет готова развернуть специальные полевые госпитали возле КПВВ и гуманитарные лагеря, в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтергации, передает УНН.

Заместитель министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заверил, такие действия государства-агрессора - блокировка въезда на территорию Крыма для международных гуманитарных организаций - могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории оккупированного Крыма. При этом он подчеркнул, что Украина будет готова развернуть специальные полевые госпитали у КПВВ, гуманитарные лагеря.

Как сообщили в ведомстве, прорабатывается вариант с привлечением стационарных больниц в Херсонской области.

По данным министерства, из-за ограничений, введенных Российской Федерацией, количество граждан, пересекающих КПВВ в обе стороны уменьшилась до около 700 в день.

Также Игорь Яременко напомнил, что граждане, которые выезжают на материковую часть Украины должны установить себе на смартфон приложение "Дия" и сдать ПЦР-тест. Кроме того, те, кто не имеет постоянного места жительства на материке, имеют возможность дождаться результата теста в специально оборудованных местах в Херсонской области.

Ранее Игорь Яременко сообщил, что Россия не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины, выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства , которых действительно не хватает на оккупированном полуострове.

Напомним, Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым ищ-за катастрофической ситуации с COVID-19.

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