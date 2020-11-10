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Росія блокує доступ на територію окупованого Криму для міжнародних організацій

Росія блокує доступ на територію окупованого Криму для міжнародних організацій

Київ • УНН

 • 13737 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій. Про це в ефірі UA:Крим заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає УНН.

За словами Яременка, Україна усіляко сприяє організаціям, які направляють гуманітарні вантажі на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей України.

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"Аналогічно ми могли б сприяти таким вантажам, які би йшли на територію окупованого Криму. Ми проводили відповідні консультації із нашими міжнародними партнерами. Вони готові. Більш того, вони навіть зверталися до країни-окупанта з пропозицією гуманітарної допомоги і обов’язковим доступом на територію окупованого півострова задля моніторингу ситуації. У відповідь вони отримали відмову. Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє резидентам Криму — громадянам України, виїхати на материкову частину України аби придбати ліки, яких дійсно не вистачає на окупованому півострові”, — заявив Яременко.

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Раніше Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

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