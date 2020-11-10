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Россия блокирует доступ на территорию оккупированного Крыма для международных организаций

Россия блокирует доступ на территорию оккупированного Крыма для международных организаций

Киев  •  УНН

 • 13730 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций. Об этом в эфире UA: Крым заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает УНН.

По словам Яременко, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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"Аналогично мы могли бы способствовать таким грузам, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы. Более того, они даже обращались к странк-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ они получили отказ. Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины, выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства, которых действительно не хватает на оккупированном полуострове", - заявил Яременко.

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Ранее Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

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