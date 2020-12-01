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Посол Литвы побывал на админчерте с оккупированным Крымом: посетил КПВВ и поговорил с переселенцами

Посол Литвы побывал на админчерте с оккупированным Крымом: посетил КПВВ и поговорил с переселенцами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Постоянный представитель Главы государства в Автономной Республике Крым Антон Кориневич вместе с Послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом посетили контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" и "Чаплинка" на админчерте с временно оккупированным Крымом и встретились с внутренне перемещенными лицами с полуострова, которые сейчас проживают в Херсонской области, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Каждый визит на административную границу с временно оккупированной территорией Крыма для нас является особенным. КПВВ - это не только важный стратегический объект, где осуществляется пропуск наших граждан, но и место, где можно лично пообщаться с теми, кто постоянно проживает в Крыму. Это место, где крымчан встречает украинский флаг, и именно на КПВВ можно проследить изменение государственного подхода в заботе о собственных гражданах, ставших заложниками оккупации", - отметил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым.

По его словам, для Украины важно, чтобы международные партнеры, такие как Литва, Великобритания, Канада, видели реальную картину и последствия временной оккупации Крыма. Уже скоро постоянной диалоговой площадкой по деоккупации полуострова станет Крымская платформа.

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"Эти страны были среди первых, которые отреагировали на попытку аннексии, последовательно поддерживая Украину на международной арене в борьбе за деоккупацию Крыма. Для команды Представительства также важно информировать партнеров о текущей ситуации, которая сложилась в Крыму с соблюдением прав человека и нарушением норм международного права, преследованием представителей украинской общины и коренного крымскотатарского народа оккупационными администрациями", - подчеркнул Антон Кориневич.

Он отметил, что иностранные дипломаты уделяют чрезвычайно большое внимание теме нарушения прав человека Российской Федерацией и невыполнения им своих обязательств по защите гражданского населения на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Партнеры Украины выражают готовность к совместным действиям на международной арене.

По приглашению Антона Кориневича в конце сентября админмежах с Крымом посетила Посол Канады в Украине Лариса Ґаладза, а в начале ноября - Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Ранее заместитель министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко сообщил, что Россия не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины, выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства, которых действительно не хватает на оккупированном полуострове.

Напомним, Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

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