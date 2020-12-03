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Посли G7 закликали українську владу подолати антикорупційну кризу до 16 грудня

Посли G7 закликали українську владу подолати антикорупційну кризу до 16 грудня

Київ • УНН

 • 12660 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Посли країн G7 закликали керівників фракцій Верховної Ради та голову ВР Дмитра Разумкова спільно з Офісом Президента терміново відновити антикорупційні положення, які були визнані неконституційними рішенням Конституційного суду України. Зробити це потрібно до 16 грудня. Про це йдеться у Twitter-акаунті головування США у “Групі підтримки” послів G7 в Україні, передає УНН.

“Посли країн G7 сьогодні провели зустріч з Головою ВР Разумковим і керівниками фракцій, закликаючи до тісної співпраці з Офісом Президента, задля термінового відновлення і зміцнення правової основи антикорупційних положень, які нещодавно були проголошені неконституційними. Зокрема, важливо забезпечити, щоб покарання за неправдиві та неподані майнові декларації ефективно стримували корупцію та не послаблювались, а незалежність та ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков із представниками депутатських фракцій і груп зустрілися з послами G7 та обговорили повернення відповідальності за брехню у декларації.

Також нагадаємо, що 27 жовтня, Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Зазначимо, що 1 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.

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