Посли G7 закликали українську владу подолати антикорупційну кризу до 16 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Посли країн G7 закликали керівників фракцій Верховної Ради та голову ВР Дмитра Разумкова спільно з Офісом Президента терміново відновити антикорупційні положення, які були визнані неконституційними рішенням Конституційного суду України. Зробити це потрібно до 16 грудня. Про це йдеться у Twitter-акаунті головування США у “Групі підтримки” послів G7 в Україні, передає УНН.
“Посли країн G7 сьогодні провели зустріч з Головою ВР Разумковим і керівниками фракцій, закликаючи до тісної співпраці з Офісом Президента, задля термінового відновлення і зміцнення правової основи антикорупційних положень, які нещодавно були проголошені неконституційними. Зокрема, важливо забезпечити, щоб покарання за неправдиві та неподані майнові декларації ефективно стримували корупцію та не послаблювались, а незалежність та ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков із представниками депутатських фракцій і груп зустрілися з послами G7 та обговорили повернення відповідальності за брехню у декларації.
Також нагадаємо, що 27 жовтня, Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.
Зазначимо, що 1 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.