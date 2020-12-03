Конституційна криза: нардепи на чолі з Разумковим зустрілися з послами G7
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков із представниками депутатських фракцій і груп зустрілися з послами G7 та обговорили повернення відповідальності за брехню у декларації. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Разом із представниками депутатських фракцій і груп зустрілися з послами G7. Обговорили відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та е-декларування. Парламент має єдину позицію - якнайшвидше повернути кримінальну відповідальність за недостовірне декларування", - повідомив Разумков.
Нагадаємо, 1 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.
Також нагадаємо, що Разумков збирав голів депутатських фракцій та груп на нараду для обговорення питання щодо повернення відповідальності за недостовірне е-декларування.
Додамо, що 27 жовтня, Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.
Разом із представниками депутатських фракцій і груп зустрілися з послами #G7. Обговорили відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та е-декларування. Парламент має єдину позицію - якнайшвидше повернути кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.— Dmytro Razumkov (@DRazumkov) December 3, 2020