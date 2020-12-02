Разумков збирає голів фракцій на нараду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував перерву у засіданні парламенту та запросив голів депутатських фракцій та груп зібратися у його кабінеті на нараду для обговорення питання щодо повернення відповідальності за недостовірне е-декларування, передає кореспондент УНН.
“Я звертаюсь зараз до керівників депутатських фракцій та груп: будь ласка, о 12:00 прошу зібратись у моєму кабінеті, поки буде перерва, щодо перемовин, як ми рухаємось далі у зв’язку з питанням вирішення е-декларування і повернення відповідальності — на 30 хвилин проведемо нараду, щоб розуміти всі позиції по цьому процесу”, — заявив голова ВР.
Нагадаємо, напередодні, 1 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.