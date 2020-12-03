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Конституционный кризис: нардепы во главе с Разумковым встретились с послами G7

Конституционный кризис: нардепы во главе с Разумковым встретились с послами G7

Киев  •  УНН

 • 12760 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков с представителями депутатских фракций и групп встретились с послами G7 и обсудили возвращение ответственности за ложь в декларации. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Вместе с представителями депутатских фракций и групп встретились с послами G7. Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент имеет единую позицию - как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование", - сообщил Разумков.

Напомним, 1 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации.

Также напомним, что Разумков собирал глав депутатских фракций и групп на совещание для обсуждения вопроса о возврате ответственности за недостоверное е-декларирование.

Добавим, что 27 октября, Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.

Вместе с представителями депутатских фракций и групп встретились с послами # G7 . Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент единую позицию - как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

- Dmytro Razumkov (@DRazumkov) December 3, 2020

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