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Послы G7 призвали украинскую власть преодолеть антикоррупционный кризис до 16 декабря

Послы G7 призвали украинскую власть преодолеть антикоррупционный кризис до 16 декабря

Киев  •  УНН

 • 12653 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Послы стран G7 призвали руководителей фракций Верховной Рады и председателя ВР Дмитрия Разумкова совместно с Офисом Президента срочно восстановить антикоррупционные положения, которые были признаны неконституционными решением Конституционного суда Украины. Сделать это нужно до 16 декабря. Об этом говорится в Twitter-аккаунте председательства США в "Группе поддержки" послов G7 в Украине, передает УНН.

"Послы стран G7 сегодня провели встречу с Председателем ВР Разумковым и руководителями фракций, призывая к тесному сотрудничеству с Офисом Президента, для срочного восстановления и укрепления правовой основы антикоррупционных положений, которые недавно были провозглашены неконституционными. В частности, важно, чтобы наказание за ложные и неподанные имущественные декларации эффективно сдерживали коррупцию, но не ослаблялись, а независимость и эффективность НАБУ было защищено законодательными изменениями до 16 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков с представителями депутатских фракций и групп встретились с послами G7 и обсудили возвращение ответственности за ложь в декларации.

Также напомним, что 27 октября, Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Отметим, что 1 декабря, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации.

Украинские Национальные Новости

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