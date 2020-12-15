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Посли Польщі та Швеції проведуть два дні на Донбасі: програма

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Посли Польщі та Швеції в Україні, Бартош Ціхоцкі та Тобіас Тиберг, на запрошення віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова проведуть на Донбасі два дні. Про це УНН повідомили у Посольстві Республіки Польща в Києві.

Посли Польщі та Швеції проведуть два дні на Донбасі: програма

Як повідомили у посольстві, 15-16 грудня посли Польщі та Швеції в Україні, Бартош Ціхоцкі та Тобіас Тиберг, на запрошення віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова перебувають на Донбасі. Метою візиту дипломатів є ознайомлення з урядовою стратегією реінтеграції регіонів охоплених конфліктом. Посли Ціхоцкі і Тиберг завітають до найбільших роботодавців у Донецькій та Луганській областях, а також візьмуть участь у відкриті центру адміністративних послуг у контрольному пункті “Новотроїцьке” на лінії зіткнення.

Програма за участі віце-прем’єр-міністра Резнікова включає також зустрічі з Головами Донецької ОДА Павлом Кириленком та Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм.

“Подорож у такому складі та її програма є природними, враховуючи роль Польщі та Швеції у розвитку Східного партнерства, а також майбутнє головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі — Стокгольму у 2021 та Варшави у 2022”, — наголосив Ціхоцкі.

Нагадаємо, посли Вишеградської четвірки відвідали лінію зіткнення на Донбасі.

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