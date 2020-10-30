Послы стран G7 призвали "Укроборонпром" продолжать реформу управления
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время встречи с и.о. генерального директора "Укроборонпрома" Игорем Фоменко послы стран G7 призвали концерн продолжать реформы корпоративного управления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter G7AmbReformUA.
"Во время встречи с и.о. генерального директора Укроборонпрома Фоменко послы стран G7 призвали концерн продолжать реформы корпоративного управления, созданные при предыдущем руководстве, чтобы способствовать активизации оборонной отрасли Украины, включая введения опытныго независимого наблюдательного совета. Отклонение от этого пути реформ станет утраченной возможностью для Украины привести свой оборонный сектор в соответствие с международными стандартами", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее послы группы стран G7 заявляли, что реформа Укроборонпрома является фундаментальной для экономического будущего Украины. Только руководство, благосклонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех концерна.