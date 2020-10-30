Посли країн G7 закликали “Укроборонпром” продовжувати реформу управління

“Під час зустрічі з в.о. генерального директора УкрОборонПрому Фоменком посли країн G7 закликали концерн продовжувати реформи корпоративного управління, розпочаті за попереднього керівництва, щоб сприяти активізації оборонної галузі України, включаючи запровадження досвіченої незалежної наглядової ради. Відхилення від цього шляху реформ стане втраченою можливістюдля України привести свій оборонний сектор у відповідність до міжнародних стандартів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше посли групи країн G7 заявляли, що реформа Укроборонпрому є фундаментальною для економічного майбутнього України. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх концерну.